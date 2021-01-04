İzmir'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengiz, evinde hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cengiz'in yakını ile eve girdi.

Atilla Mahallesi'nde yaşayan ve emekli binbaşı olduğu öğrenilen Hasan Adnan Cengiz 'den (69) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmir 'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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