İzmir'de şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

İzmir'de şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 65 yaşındaki yaşlı bir adam evinde ölü halde bulundu.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 65 yaşındaki yaşlı bir adam evinde ölü halde bulundu. Güzelbahçe ilçesi 126 Sokak'ta müstakil bir evde tek başına yaşayan Kemal K.'dan (65) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çilingir yardımı ile girdikleri evde Kemal K.'yı hareketsiz halde görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Kemal K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR

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