İzmir'de şüpheli paketten EYP çıktı
44 dakika önce
İzmir'de bir sokakta patlama meydana geldi, sokaktaki ikinci şüpheli paket kontrollü olarak imha edildi.
İzmir
'de bir sokakta patlama meydana geldi, sokaktaki ikinci şüpheli paket kontrollü olarak imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:30
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