Son Dakika Haberleri: İzmir'de şüpheli paketten EYP çıktı

İzmir'de şüpheli paketten EYP çıktı

44 dakika önce

İzmir'de bir sokakta patlama meydana geldi, sokaktaki ikinci şüpheli paket kontrollü olarak imha edildi.

İzmir'de şüpheli paketten EYP çıktı, System.String[]
İzmir'de bir sokakta patlama meydana geldi, sokaktaki ikinci şüpheli paket kontrollü olarak imha edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:30 

İzmir, Ekonomi
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