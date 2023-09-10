İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten indirdiler - Son Dakika

İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten indirdiler

Son Güncelleme: 10.09.2023 10:59

İzmir'in Gediz ilçesinde Suriyeli 3 kadın ve çocukları, seyir halindeki otobüste çıkan arbedenin ardından araçtan indirildi. Kavganın nedeni bilinmezken kaydedilen videoda otobüstekilerin ''Defolun gidin ülkenize'', ''Ohh'' dediği duyuluyor.

İzmir'in Gediz ilçesinde seyir halindeki bir otobüste kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde otobüsteki Suriyeli 3 kadının çocuklarıyla birlikte otobüstekiler tarafından aşağı indirildiği görülüyor.

ARBEDE YAŞANDI

Utanç verici anlar otobüsteki bir yolcu tarafından kayıt altına alınırken, yolcularla Suriyeli kadınların arasında önce arbede yaşandığı görülüyor. Hakarete uğrayan kadınlarla yolcular arasındaki tartışmanın nedeni bilinmezken; daha sonra kadınların çocuklarıyla birlikte araçtan indirildiği görülüyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Kadınlar yol kenarında bırakılırken otobüstekilerin ise o anlarda "Ohh", "Defolun gidin ülkenize" gibi ifadeler kullandığı duyuluyor. Video sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı yaşananlardan dolayı tepkilerini dile getirirken bazıları da olayın nasıl başladığının aydınlatılması gerektiğini belirtti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten indirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten indirdiler - Son Dakika
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