İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten indirdiler

İzmir'in Gediz ilçesinde seyir halindeki bir otobüste kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde otobüsteki Suriyeli 3 kadının çocuklarıyla birlikte otobüstekiler tarafından aşağı indirildiği görülüyor.

ARBEDE YAŞANDI

Utanç verici anlar otobüsteki bir yolcu tarafından kayıt altına alınırken, yolcularla Suriyeli kadınların arasında önce arbede yaşandığı görülüyor. Hakarete uğrayan kadınlarla yolcular arasındaki tartışmanın nedeni bilinmezken; daha sonra kadınların çocuklarıyla birlikte araçtan indirildiği görülüyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Kadınlar yol kenarında bırakılırken otobüstekilerin ise o anlarda "Ohh", "Defolun gidin ülkenize" gibi ifadeler kullandığı duyuluyor. Video sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı yaşananlardan dolayı tepkilerini dile getirirken bazıları da olayın nasıl başladığının aydınlatılması gerektiğini belirtti.