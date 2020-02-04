İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

15 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir evden uzun süre bir çocuğun ağladığını fark eden mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girdi.

Kapısı açık olan evde bir kadının hareketsiz yattığını, başında da bir çocuğun ağladığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evdeki Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) isimli kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler evin diğer odasında 5 yaşındaki Muhammed isimli çocuğu da hareketsiz şekilde buldu.

İlk incelemede çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Suriyeli kadın ile çocuğunun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili ailenin 3 komşusunu gözaltına aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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