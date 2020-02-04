İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

15 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir evden uzun süre bir çocuğun ağladığını fark eden mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girdi.

Kapısı açık olan evde bir kadının hareketsiz yattığını, başında da bir çocuğun ağladığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evdeki Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) isimli kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler evin diğer odasında 5 yaşındaki Muhammed'i de hareketsiz şekilde buldu.

İlk incelemede çocuğun boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Suriyeli kadın ile çocuğunun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili ailenin 3 komşusunu gözaltına aldı.

"Hırsızlık amaçlı olduğunu düşünüyoruz"

Ölen kadının ağabeyi Suriyeli Ali Alahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı haberi alınca İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Faillerin cezalandırılmasını istediğini anlatan Alahmet, "En kısa sürede bunun gerçekleştirileceğine inanıyorum. Ablam 6 aylık hamileydi. Eniştem yokken eve gelmişler. Hırsızlık amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Ablamın altınlarını ve telefonlarını almışlar." dedi.

"Suriyelilerle hiçbir sıkıntımız yok"

Mahallede esnaflık yapan Ergün Dağ da Suriyeli ailenin kimseye zararının olmadığını dile getirdi.

Ailede sadece babayı tanıdığını belirten Dağ, "Ölen kadının eşi zaman zaman inşaatlarda çalışıyordu. Gayet efendi temiz bir aileydi. Ölen çocuğu da birkaç kez getirdi, ona kahvaltı vermiştim. Buradaki Suriyelilerle hiçbir sıkıntımız yok. Şu anda yanımda bir Suriyeli çalışıyor. Hepsiyle ağabey kardeş, komşuluk ilişkimiz var. Bu olayı Menemen halkına genellememek lazım."

Cenazeler toprağa verildi

Yakınları tarafından morgdan alınan cenazeler Menemen ilçesindeki İsmail Katmerci Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Yahşelli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede baba Halil Muhammed güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan, olay esnasında 1,5 yaşındaki Delal Muhammed'in de evde olduğu, ailenin 4 yıl önce ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriye'nin Humus kentinden Menemen'e geldikleri öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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