İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede - Son Dakika

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

7 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.M'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesinde aileyi tanıdığını, işsiz olduğunu, paraya ihtiyacı bulunduğu için cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, kuyumcuya iki altın yüzük sattığının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelinin, ikinci el telefon alım satımı yapılan iş yerindeki görüntüleri de ortaya çıktı.

Kayıtlarda öldürülen kadına ait cep telefonunu sattığı iddia edilen zanlının, iş yerinde beklemesi ve kasaya doğru ilerlemesi yer alıyor.

Olay

Menemen'de 4 Şubat'ta komşuları, polise evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu.

Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Y.M. (30) üzerinde yoğunlaşan ekipler, ifadesinde çelişkiler bulunan zanlıyı 6 Mart'ta gözaltına almış, şüphelinin emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

Zanlının çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Son Dakika Haberleri
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:13:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]