İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadını ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Menemen'de 4 Şubat tarihinde komşular tarafından, polise evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun ise boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu da ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Y.M. (30) üzerinde yoğunlaşan ekipler, ifadesinde çelişkiler bulunan zanlıyı 6 Mart'ta gözaltına almış, şüphelinin emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti. Ayrıca, zanlının çaldığı altınlar ise dere kenarındaki arazide gömülü halde bulunmuştu.



Katil zanlısı tutuklandı



İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.M'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesinde aileyi tanıdığını, işsiz olduğunu, paraya ihtiyacı bulunduğu için cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Y.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR