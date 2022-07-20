İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı

20.07.2022 20:30
İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı

Suruç Katliamı'nın 7. yılında hayatını kaybeden 33 kişi için İzmir'de eylem yapan grup Gündoğdu Meydanı'na sloganlar atarak yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazı sıkıp TOMA ile müdahale eden polis 19 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

Suruç Katliamı'nın 7. yılında hayatını kaybeden 33 kişi için İzmir'de eylem yapan grup Gündoğdu Meydanı'na sloganlar atarak yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazı sıkıp TOMA ile müdahale eden polis 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında IŞİD teröristinin kendisini canlı bomba olarak patlatmasıyla hayatını kaybeden 33 kişi İzmir'de anıldı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bir grup yurttaş "Suruç için adalet, herkes için adalet" yazılı pankart açıp, "Katil IŞİD, işbirlikçi AKP", Katillerden hesabı gençlik soracak" sloganları attı.

Eylemde bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Grup, basın açıklaması sonrası Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı'na sloganlar atarak yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis barikat kurarken gerginlik arttı. Polise rağmen yürümek isteyen grup biber gazlı müdahale ile karşılaştı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da arbedenin ortasında kaldı. Ara sokaklardan Gündoğdu Meydanı'na çıkan bazı eylemcilere polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. 19 kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı
Kaynak: ANKA

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:43 Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 20:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement