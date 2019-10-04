İzmir'de sustalı bıçak ve gözlük operasyonu
1 saat önce
İzmir'de bir iş yeri ve deposunda kaçak 154 sustalı bıçak ile bin 380 numaralı gözlük ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:26 Kaynak: AA
İzmir'de bir iş yeri ve deposunda kaçak 154 sustalı bıçak ile bin 380 numaralı gözlük ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki Mustafa D'ye ait iş yeri ve deposunda kaçak ürün bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreste, "sustalı" diye tabir edilen mekanizmalı 154 kaçak bıçak ile bin 380 numaralı optik gözlük ve 20 elektronik terazi bulundu.
İş yeri sahibi Mustafa D. hakkında işlem yapıldı.
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