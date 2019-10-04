Son Dakika Haberleri: İzmir'de sustalı bıçak ve gözlük operasyonu
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İzmir'de sustalı bıçak ve gözlük operasyonu

1 saat önce

İzmir'de bir iş yeri ve deposunda kaçak 154 sustalı bıçak ile bin 380 numaralı gözlük ele geçirildi.

İzmir'de sustalı bıçak ve gözlük operasyonu, System.String[]

İzmir'de bir iş yeri ve deposunda kaçak 154 sustalı bıçak ile bin 380 numaralı gözlük ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki Mustafa D'ye ait iş yeri ve deposunda kaçak ürün bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreste, "sustalı" diye tabir edilen mekanizmalı 154 kaçak bıçak ile bin 380 numaralı optik gözlük ve 20 elektronik terazi bulundu.

İş yeri sahibi Mustafa D. hakkında işlem yapıldı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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