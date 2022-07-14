Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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