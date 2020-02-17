İzmir'de süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yapıldı - Son Dakika

İzmir'de süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 6 gün boyunca devam edecek gıda güvenliği seferberliği kapsamında, İzmir'de de süt ve süt ürünleri tesislerinin denetimi yapıldı. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı denetçiler, Bornova ilçesinin Işıkkent bölgesindeki süt ve süt ürünleri fabrikasını denetledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla başlatılan ve 6 gün sürecek olan gıda güvenliği seferberliğinin ilk ayağı olan süt ürünleri denetimlerine, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in de katıldı. Denetçiler önce fabrikanın hijyen durumunu kontrol etti. Ürünlerin üretildiği araçlar da kontrol edildi. Tereyağı, yoğurt ve peynir gibi ürünlerden numuneler alındı. Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarda ürünlerde hile ve tağşiş olup olmadığı incelenecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan ürün bazlı denetimin ilk ayağını, süt ve süt ürünleri üretimi yapan tesiste gerçekleştirdiklerini söyledi. Denetim yapılan fabrikanın orta ölçekli bir işletme olduğunu kaydeden Mustafa Özen, "Günlük 18-20 ton civarında süt işleme kapasitesine sahip bir işletme. Süt ürünleri konusunda İzmir'in ayrı bir önemi var. İzmir 1.2 milyon ton yıllık süt üretimi olan bir kent. Bu üretim miktarına bağlı olarak da ciddi anlamda süt ürünleri üretimi var" dedi.

'77 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

İzmir'de üretilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki tüketicilere ulaştığını söyleyen Özen, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşma konusunda üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Kanun ve ilgili mevzuatların verdiği yetki çerçevesinde 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar bütün zincirde bir denetim gerçekleştiriyoruz. İzmir genelinde gıda ile ilgili yaklaşık 46 bin işletme var. Biz 2019 yılında 77 bin denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimizi devamlı yapıyoruz. Ama güvenilir gıdaya ulaşma noktasında vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmaları için Alo Gıda hattını çalıştırmaları oldukça önemli. Çünkü biz etkin bir denetim gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'50 İŞLEMEYİ FAALİYETTEN MEN ETTİK'

Ürünün hammaddesinden, fabrikaya girişi ve çıkışına kadar bütün aşamalarını denetlediklerini açıklayan Özen, şunları söyledi: "Örneğin hammadde olan süt girecek. Daha sonra sütün izlenebilirliğinden, uygun ortam sıcaklığına sahip mi, bunlara bakılacak. veya sütün işlendiği yerlerin hijyeni, hatta burada çalışan personelin hijyen koşullarını taşıyıp taşımadıkları. Bütün bunların denetimlerini gerçekleştiriyoruz."

İzmir'de 46 bin işletmenin bulunduğunu, geçen yıl 77 bin 700 civarında denetim yaptıklarını açıklayan Özen, "Yaptığımız denetimlerin içerisinde mevzuata aykırı iş ve işlem yapan işletmelere de yaklaşık 9 milyon civarında bir idari işlem tesis ettik. 50 işlemeyi faaliyetten men ettik. 2020 yılında da bu işletmelerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet göstermelerini, vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşma noktasında herhangi yasal olmayan yöntemlere başvurmamalarını istiyoruz. Biz denetimlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Denetimler, 6 gün boyunca devam edecek.