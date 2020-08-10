İzmir'de suya zam - Son Dakika

İzmir'de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında İZSU Genel Kurulu da gerçekleşti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında İZSU Genel Kurulu da gerçekleşti. Kentte su fiyatlarına zam geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Meclis toplantısının ardından İZSU Genel Kurulu da yapıldı. İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen yeni su ve atık su tarifleri görüşülerek karara bağlandı. Buna göre 1 Eylül 2020 tarihiyle kentte uygulanacak su tarifeleri netleşti. Eylül ayından itibaren konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.98 TL'den 5.98 TL'ye yükselirken 14-20 arası metreküp fiyatı 5.39 TL'den 6.47 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 11.10 TL'den 13.32 TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 12.72 TL'den 15.26 TL'ye yükseldi. Resmi daire kademesiz 7.47 TL'den 8.96 TL'ye, park ve mezarlık kademesiz 4.57 TL'den 5.48 TL'ye, organize sanayi kademesiz 8.63 TL'den 10.36 TL'ye, NATO ve elçilik kademesiz 13.06 TL'den 15.67 TL'ye, eski köyler kademesiz 1.24 TL'den 1.49 TL'ye yükseldi. 5216 eski köyler kademesiz 1.66 TL olarak belirlendi. İlçe tarımsal ve hayvan sulama 0-13 metreküp arası 2.49 TL'den 2.99 TL'ye, 14-20 metreküp arası fiyat 4.98 TL'den 5.98 TL'ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 11.10 TL'den 13.32 TL'ye yükseldi. Belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 2.49 TL'den 2.99 TL'ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 1.24 TL'den 1.49 TL'ye yükseldi. 5216 eski köyler tarım-hayvancılık kademesiz 1.66 TL olarak belirlendi. Şehit- gazi aboneleri 0-13 metreküp arası 2.49 TL'den 2.99 TL'ye yükseltilirken 14-20 metreküp arası fiyat 2.70 TL'den 3.24 TL'ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 5.55 TL'den 6.66 TL'ye yükseldi. Engelli aboneler için de 0-13 metreküp arası 2.49 TL'den 2.99 TL'ye çıkarken 14-20 metreküp arasının fiyatı 2.70 TL'den 3.24 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri ise 11.10 TL'den 13.32 TL'ye yükseldi. Kuyu atıksu konut 0-13 metreküp arası 1.66 TL'den 1.99 TL'ye, 14-20 metreküp arası 1.79 TL'den 2.15 TL'ye, 21 metreküp üzeri ise 3.70 TL'den 4.44 TL'ye arttı. Kuyu atıksu konut dışı kademesiz 4.23 TL'den, 5.08 TL'ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.48 TL'den 2.98 TL'ye yükseltilirken kuyu atık su sanayi kademesiz 2.60 TL'den 3.13 TL'ye arttı. K.Ö.P kademesiz 2.30 TL'den 2.76 TL'ye yükseldi. Belde belediye aboneleri kademesiz 2.49 TL'den 2.99 TL'ye yükseltildi. Konut dışı ham su kademesiz ise 6.35 TL'den 7.62 TL'ye yükseltildi. Tahtalı Barajı Kısa Mesafeli Koruma Alanı İçinde Kalan Tarım Arazilerine Sulama Suyu Ham Su Bedeli kademesiz de 1.47 TL'den 1.76 TL'ye arttırıldı. Komisyona gelen yüzde 20'lik zam teklifi bu yöndeydi. Fakat meclis toplantısında TÜFE oranı baz alınınca zam miktarı düştü. AK Parti karara karşı çıkarkenz yeni tarife oy çokluğuyla alındı.

"İzmir'e yapılan haksızlığı tartışmak istiyoruz"

Yeni fiyat düzenlemesine ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hızal, "Biz grup olarak yatırım odaklı talep edilen kredilere onay vermiştik. Buna bir sorun yok. Yeter ki bunlar yatırıma yapılsın. Borçlar için yapılan borçlanmaya karşı olduğumuzu söylemiştik. Yapıcı bir muhalefet olarak hareket ediyoruz. Siz İzmir'in başkanıysanız biz de İzmir'in muhalefetiyiz. İzmir'e yapılan haksızlığı tartışmak istiyoruz. İZSU yapması gerekenleri yapmadığı için sorun yaşıyor. İzmir yatırımcı bir kurum gibi hareket etmiyor. 30 ilçede yaşayan 4,5 milyonluk İzmirlinin su ve altyapı ihtiyacını karşılayamıyor" dedi.

"Su problemi yaşıyoruz"

Hızal şöyle devam etti: "Tarım ve hayvancılıktan bahsediyorsunuz. Tarım ve hayvancılıkla geçinen Kiraz'a bu haksızlık yapılmamalı. Kiraz'da su sorunu olduğunu söyledik. Burada politik bir duruş sergilemiyoruz. Bu sorun Dikili'de, Foça'da, Karaburun'da, Seferihisar'da da yaşanıyor. Bütün şehirde suların kesildiği dönemi yaşadık. Şimdi çıkıyoruz bir takım gerekçeler sunarak su zammının yapılması gerektiğini savunuyoruz. Şu haliyle zammın yapılmasıyla birlikte Türkiye'de en pahal suyu İzmir kullanacak. Hem de musluklarından akmayan, kullanamadıkları suyun parasını verecekler. Hem de en pahalı şekilde. Musluklarından akıtın, yatırım yapın, gelin bunları konuşalım. Bir yandan insanları mağdur edeceksiniz, su ihtiyacını gidermeyeceksiniz bir taraftan kalkıp bu zammı savunacaksınız. Biz turizmden, tarımdan, hayvancılıktan bahsediyoruz. Bunların en yoğun olduğu yerlerde su problemi yaşıyoruz."

Erteleme teklifi

Geçen ocak ayında zam yapıldığını ifade eden AK Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de, "İzmirlilere bir müjde verin, 4 ay öteleyin. Zammı yılın sonunda, yeni yılın başında yapalım" ifadelerini kullandı.

"Zam değil, düzenleme"

CHP'li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU vermediği hizmetin bedelini almaz. Ama Türkiye'de insanlar geçmedikleri köprülerin paralarını ödüyorlar. Türkiye en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bu yapılan zam değil düzenlemedir" sözlerine yer verdi.

"Babalar gibi zam yapılıyor"

AK Parti'li Hızal bir kez daha söz alarak, "İlk belediye başkanı olduğunuzda yüzde 10 indirim yaptınız. Sonra yılbaşında zam yaptınız. Şimdi zam yapılıyor. Niye indirim yaptınız, niye zam yapıyoruz? Burada düzenleme deniliyor. Burada babalar gibi zam yapılıyor. Sizin bu zammı 'yatırım yapacağız' diye savunmanız doğru değil. Yapılmayan yatırımın zammı olmaz" dedi.

"Olur böyle şeyler"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Mustafa Özuslu, "Sadece Kiraz, Karaburun mu var? Merkez var. Onlar muhalefet, bunları söylemesini bekleyemeyiz. Biz iktidarız. İcraat yapıyoruz. İcraat yapan eleştirilir. Eksiklik var mı? Elbette var. Olur böyle şeyler" diye konuştu.

"11.76'lık TÜFE zammı yaptık"

Başkan Soyer ise, "Kiraz ile ilgili Özgür Bey fotoğraflar gösterdi. 47 kuyu açılmış bugüne kadar. 14 tanesi bizim zamanımızda açıldı. Jeolojik olarak bazı kuyular su varken sonra çekiliyor ve kayboluyor. Siz silaj üretimine devam ederseniz buna yetişecek su bulamazsınız. Suyun çok vahşice tüketildiği tarım ekonomisini sürdürürseniz sadece Kiraz'da değil Türkiye'de su üretecek yer bulamazsınız. Bizim çok ciddi düzenlemeler yapmamız lazım. Su sadece İzmir'in, Türkiye'nin değil dünyanın meselesidir. Dünya kuraklığa gidiyor. Aklımızı başımıza almalıyız. Küçük Menderes Havzası'nda su bitiyor. Belki 5 yıl sonra tarım yapılamayacak. Bunun sorumlusu kim? Tarım ekonomisini planlamamız lazım. Devletin bunu planlaması lazım. Eskiden böyleydi. Sorun bir küresel bir sorundur. Kuraklaşmayla, çölleşmeyle ilgili bir sorundur. Kiraz'da gördüğümüz de bunun ucudur. Bunun faturasını İZSU'ya çıkarmak haksızlıktır. İzmir susuz kaldı, Kiraz da susuz, o zaman İZSU'ya zam yapmayalım. Bu yapılan sadece suyun maliyetini karşılayamadığımız içindir. Hala karşılayamıyoruz. Yatırımları yapmaya devam edeceğiz. O başka bir şey. Bu yapılan zam sadece maliyeti karşılamak gibi bir sorumluluğumuz olduğu için. Sadece 11.76'lık TÜFE zammı yaptık. Atık su arıtma tesisleri konusunda Türkiye'nin hala en iyisi İzmir. Bunlar bahane, mazur göstermek için değil. Ama İzmir'in bu konuda sicili çok kuvvetli. Eksikleri düzelteceğiz" dedi. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 23:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de suya zam - Son Dakika Ekonomi
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