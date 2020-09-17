Tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak'ta bulunan bir oto tamir atölyesinde bulunan Fırat K. (24) ve nişanlısı Dilek E. ile aralarında alacak verecek meselesi olan Mikail . arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mikail Ö, Fırat K.'ya tabancayla ateş açtı.

Ağır yaralanan Fırat K'nın nişanlısı Dilek E, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fırat K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.