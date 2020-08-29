İzmir'de tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde Vasvi E. (21) ile O.A.A. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.A.A. tabancayla ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vasvi E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan O.A.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:25 - Kaynak: AA
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