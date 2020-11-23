İzmir'de tabancayla vurulan market sahibi öldü - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan market sahibi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Furunlu Mahallesi'nde market işleten Raşit Tutuğ'a (37) ait iş yerinden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Markete gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tutuğ'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.
İlk incelemede aynı mahallede yaşayan M.C'nin çıkan tartışma sonrası market sahibine tabancayla ateş ettiği belirlendi.
Olay sonrası kaçan M.C. jandarmaya teslim oldu.
- Kaynak: AA
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