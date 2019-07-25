Son Dakika Haberleri: İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2)
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İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2)

20 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Mehmet CANDAN/ İZMİR,


Karşıyaka, Karagöl, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:42 Kaynak: DHA
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