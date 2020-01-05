İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Balçova ilçesinde takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesi istikametinden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde önce refüjdeki ağaca çarptı ardından takla atıp karşı şeride geçti. Bu sırada araçtaki 3 kişi yola savrulurken otomobil de alev aldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastahanesinde akciğer kanseri nedeniyle 10 aydır kemoterapi tedavisi gören evli ve bir çocuk babası Berkay Altınay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karabağlar ilçesindeki Sinan Camisi'ne getirildi.

Altınay'ın ailesi ve yakınları, törende büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınayın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Karacaoğlan'ın cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Yaralı Serhat Sucu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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