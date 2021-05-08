Takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Menderes Caddesi'nde Mevlüt Mavi yönetimindeki 09 BBG 68 plakalı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Fatma Mavi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mavi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Mevlüt Mavi, olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Belediyenin yaptığı şeye bakın. Yolda aracımla geliyordum, ışıkları geçtim. Yoldaki alt yapı çalışmanın işaretlemesi belli bile olmuyordu. Oradan kaçarken kaza yaptım." dedi.