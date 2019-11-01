Son Dakika Haberleri: İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Caddesi Balatçık mevkisinde 35 KUV 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı.

Daha sonra elektrik panosuna çarpan otomobil takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan iki kişinin yaşamanı yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralanan B.K, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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