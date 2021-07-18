Kaldırımda yürüyen yaya, takla atan otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 DE 0755 plakalı otomobil, Çınarlı Mahallesi Halkapınar Köprüsü altında takla atıp kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yardır'ın öldüğünü belirledi.
Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.
Sürücünün, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Yardır'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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