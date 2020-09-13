İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manas Bulvarı'nda Kadir Akay idaresindeki 35 AV 4979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip kaldırımı aşarak, yaklaşık 2 metre aşağıya düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Akay, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Akay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:57 - Kaynak: AA
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