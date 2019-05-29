Son Dakika Haberleri: İzmir'de takla atan taksi ters döndü, sürücü yaralandı
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İzmir'de takla atan taksi ters döndü, sürücü yaralandı

1 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, devrilerek ters dönen taksinin sürücüsü hafif yaralandı.

İzmir'de takla atan taksi ters döndü, sürücü yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, devrilerek ters dönen taksinin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Konak yönüne giden, içinde yolcu bulunmayan 35 T 6283 plakalı taksi, şoför Nihat Alataş'ın direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savruldu. Taksi, devrilerek ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan taksi şoförü Alataş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle yarım saat boyunca yoğunluğun yaşandığı caddedeki araç trafiği, çekicinin taksiyi kaldırmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:23 Kaynak: DHA
Karşıyaka, İzmir, Güncel
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