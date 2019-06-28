Son Dakika Haberleri: İzmir'de taklit ürün operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de taklit ürün operasyonu

43 dakika önce

İzmir'de, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının formaları ile çeşitli ünlü markaların isimlerini taşıyan yarım milyon değerinde 5 bin 261 parça taklit ürün ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de taklit ürün operasyonu, System.String[]
İzmir'de, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının formaları ile çeşitli ünlü markaların isimlerini taşıyan yarım milyon değerinde 5 bin 261 parça taklit ürün ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Konak ilçesinde üç farklı adreste, takımlara ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığını bilgi edindi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlar Beşiktaş ve Galatasaray formaları ile ünlü markaların isimlerini taşıyan toplamda 5 bin 261 adet taklit giyim eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen taklit ürünlerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi. Ürünler, muhafaza altına alınarak yediemin depolarına telsim edildi. Öte yandan yakalan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
izmir emniyet müdürlüğü, galatasaray, beşiktaş, izmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'a Chicharito'dan kötü haber! Yeni adresini açıkladılar Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu! Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de taklit ürün operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]