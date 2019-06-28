İzmir'de taklit ürün operasyonu

İzmir'de, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının formaları ile çeşitli ünlü markaların isimlerini taşıyan yarım milyon değerinde 5 bin 261 parça taklit ürün ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının formaları ile çeşitli ünlü markaların isimlerini taşıyan yarım milyon değerinde 5 bin 261 parça taklit ürün ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Konak ilçesinde üç farklı adreste, takımlara ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığını bilgi edindi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlar Beşiktaş ve Galatasaray formaları ile ünlü markaların isimlerini taşıyan toplamda 5 bin 261 adet taklit giyim eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen taklit ürünlerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi. Ürünler, muhafaza altına alınarak yediemin depolarına telsim edildi. Öte yandan yakalan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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