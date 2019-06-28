Son Dakika Haberleri: İzmir'de taklit ürün operasyonu
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İzmir'de taklit ürün operasyonu

1 saat önce

İzmir'de, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 5 bin 309 taklit ürün ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'de taklit ürün operasyonu, System.String[]
İzmir'de, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 5 bin 309 taklit ürün ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarını taşıyan 5 bin 261 taklit giyim eşyası ele geçirdi.
Taklit ürünler yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:24 Kaynak: AA
Konak, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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