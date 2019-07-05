Son Dakika Haberleri: İzmir'de taklit ürün operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de taklit ürün operasyonu

39 dakika önce

İzmir'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit ürün ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'de taklit ürün operasyonu, System.String[]
İzmir'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit ürün ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit giyim eşyası ele geçirdi.
Taklit ürünler, yediemin deposuna teslim edildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:30 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:09:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de taklit ürün operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]