İzmir'in Karşıyaka ilçesinde taksi durağında çıkan silahlı kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokağı'nda bulunan taksi durağına ait bir taksi, Bostanlı Mahallesi'nde bulunan başka bir taksi durağına ait bölgeden yolcu aldı.

İki duraktaki taksiciler arasında geçen telefon konuşmasının ardından Yaşar Aksoy Sokağı'ndaki taksi durağına gelen kalabalık bir grup ile duraktakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Kürşat K, Oğuzhan K, İsmail K. ve Bülent G. yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.