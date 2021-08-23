İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir- Çeşme Otoyolu Balçova Viyadüğü yakınında saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, Engin Büyük (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi Balçova istikametinde seyir halindeyken, Selman Arslan (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

KAZAKİSTAN UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde taksi içinde yolcu olarak bulunan Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova 'nın (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

TAKSİDE SIKIŞAN BİR KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Takside sıkışan sürücü Büyük ve yolcu Kazakistan uyruklu Umıt Amangalı (27) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Dınara Utegenova'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı hurdaya dönen taksinin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.