İzmir'de taksi ve dolmuşlardan salgına karşı brandalı önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de taksi ve dolmuşlardan salgına karşı brandalı önlem - Son Dakika

İzmir'de taksi ve dolmuşlardan salgına karşı brandalı önlem

6 saat önce

İzmir'de bazı şehir içi minibüs hatları ve taksiler, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı brandalı koruma kalkanı ile önlem aldı.

İzmir'de taksi ve dolmuşlardan salgına karşı brandalı önlem, System.String[]

İzmir'de bazı şehir içi minibüs hatları ve taksiler, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı brandalı koruma kalkanı ile önlem aldı. Dolmuş ve taksi şoförleri, uygulamadan dolayı hem müşteriler hem de kendileri açısından daha güvenli bir yolculuk sağlandığını belirtti.


Türkiye'yi de etkisine alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm yurtta önlemler artırılıyor. Özellikle şehir içi yolculuk yapan ve toplu taşıma kullanma zorunluluğu olan kişilerin riskli grupta yer aldığı belirtilirken bu araçlarda önlemler daha da sıkı tutuluyor. İzmir'de bazı taksi ve dolmuşlarda da salgına karşı temastan kaçınma ve sosyal mesafeyi koruma anlamında bir takım önlemler alındı. Şoför ile yolcuların temasını engelleyen ve sosyal mesafeyi korumaya yarayan brandalı koruma kalkanı bazı araçlarda uygulamaya geçti. Araçların önünde yer alan şoför mahali ile yolcuların bulunduğu kesim bir branda ile ayrılıyor; taksilerde müşteri araçtan indikten sonra pencereden ücreti veriyor, dolmuşlarda ise brandaya açılan bir fermuar aracılığı ile müşteri ücreti şoföre veriyor. Bazı araçlarda faaliyete geçen uygulama sayesinde hem yolcular hem de şoför daha az riskli bir yolculuk yapıyor. Taksi ve dolmuş şoförleri brandalı koruma kalkanından dolayı müşterilerin de memnun olduğunu ifade etti.


Bu şekilde sosyal mesafe de korunuyor


Aldığı brandalı önlemle dolmuşta sosyal mesafeyi de koruduğunu belirten şoför İrfan Kılıçoğlu (37), hem kendisinin hem de müşterilerin sağlığı için her önlemi aldığını belirtti. Kılıçoğlu, "Yetkililer önlem alın diyor, alınan önlemlerle bitmiyor. Ben de aracımı dezenfekte ediyorum, günde üç defa paspas çekiyorum. Geçenlerde bir vatandaş kafama hapşırdı. Her yerim pislik oldu. Benim de aklıma böyle bir önlem geldi ve gerçekleştirdim. Kendi önlemimi aldım, yolcunun önlemini de alıyorum. Her gün dip bucak dezenfekte ediyorum aracımı ve vicdanen rahatım. Daha önce bir bez ile önlem almıştım. Sağlıklı olmayınca branda gerdim. Bu fermuarlı alan ile de para alışverişini yapıyoruz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz. Eğer ki bu camiaya bir nebze örnek olabilmişsem ne mutlu bana. Lütfen kurallara uyalım" sözlerine yer verdi.


"Halkımızın sağlığını önemsiyoruz"


Şoförlüğünü yaptığı taksiye brandalı koruma kalkanı geren Ali Karacaoğuz (25) ise "Gelen müşterilerimizin sağlığı için böyle bir önlem aldık. Her müşteriden sonra aracımızı detaylı olarak temizleyip ilaçlıyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz, memnunuz bu durumdan. Yolcularımız para alışverişini yolculuğun sonunda pencereden veriyorlar" diye konuştu. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 23:00:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de taksi ve dolmuşlardan salgına karşı brandalı önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]