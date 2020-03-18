İzmir'de taksiler ve duraklar ilaçlanıyor - Son Dakika
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İzmir'de taksiler ve duraklar ilaçlanıyor

6 saat önce

İZMİR'de, taksileri koronavirüsten uzak tutmak için seferberlik ilan edildi.

İzmir'de taksiler ve duraklar ilaçlanıyor, System.String[]

İZMİR'de, taksileri koronavirüsten uzak tutmak için seferberlik ilan edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başlattığı çalışma kapsamında, 25 gün etkili özel ilaçlar ile dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı gezici ekipler, kent merkezindeki tüm taksileri ve durakları ücretsiz olarak ilaçlıyor. Dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı hastalığa karşı topyekun mücadele yürütülürken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti.Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, salgın riski sürdükçe mücadelenin de aralıksız devam edeceğini dile getirip, "7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz" diye konuştu.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:00 Kaynak: DHA

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