Son Dakika Haberleri: İzmir'de Taksilerde Unutulan Eşyalar İçin Özel Ekip

İzmir'de Taksilerde Unutulan Eşyalar İçin Özel Ekip

1 saat önce

İzmir'de taksilerde unutulan eşyaların sahiplerine teslimi için özel bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

İzmir'de Taksilerde Unutulan Eşyalar İçin Özel Ekip, System.String[]
İzmir'de taksilerde unutulan eşyaların sahiplerine teslimi için özel bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, 2018'de taksilerde şemsiyeden kitaba, cep telefonundan cüzdana kadar bin 387 eşya unutuldu.

Listenin başında ise cep telefonunun bulunduğunun bildirildiği açıklamada unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla özel bir ekip oluşturulduğu, ekibin 24 saat görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, en çok eşya unutulan yerlerden birinin taksiler olduğuna dikkati çekerek, hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapı sayesinde tespit ederek kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Şemsi Tebrizi, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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