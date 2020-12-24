İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor - Son Dakika

İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor

24.12.2020 09:55
İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor, System.String[]

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, pandemi süresince taksi ve duraklarda kullanılan dezenfektan miktarının 30 bin litreyi aştığını bildirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, pandemi süresince taksi ve duraklarda kullanılan dezenfektan miktarının 30 bin litreyi aştığını bildirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin taksileri ilaçladığını, gezici ekiplerin de durakları gezerek dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, günde ortalama 500 olmak üzere kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin her hafta düzenli olarak dezenfekte edildiği, taksilere ve duraklara ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uyguladığı ve salgının başladığı mart ayından bu yana kullanılan toplam dezenfektan miktarının 30 bin litreyi aştığı belirtildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Esnaf Odası, Taksi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Hercai dizisinin yayın günü değiştirildi Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu Kan donduran olay! Astsubay, 3 yaşındaki kızının gözü önünde hamile karısına kurşun yağdırdı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak
Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi         
09:42
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor         
09:19
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
Koronaya aldırmadan terasta eğlendiler! 50 kişilik yılbaşı partisine 113 bin 400 lira ceza kesildi Koronaya aldırmadan terasta eğlendiler! 50 kişilik yılbaşı partisine 113 bin 400 lira ceza kesildi         
08:45
Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı         
08:05
İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi         
07:54
Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi         
01:20
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti         
23:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar         
22:05
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 10:00:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei