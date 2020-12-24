İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor - Son Dakika

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, pandemi süresince taksi ve duraklarda kullanılan dezenfektan miktarının 30 bin litreyi aştığını bildirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin taksileri ilaçladığını, gezici ekiplerin de durakları gezerek dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, günde ortalama 500 olmak üzere kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin her hafta düzenli olarak dezenfekte edildiği, taksilere ve duraklara ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uyguladığı ve salgının başladığı mart ayından bu yana kullanılan toplam dezenfektan miktarının 30 bin litreyi aştığı belirtildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.