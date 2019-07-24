Son Dakika Haberleri: İzmir'de taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal
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İzmir'de taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal

1 saat önce

İzmir'de taksiler için getirilen yıl sonuna kadar kamera sistemi takma zorunluluğu, yapılan itiraz neticesinde mahkeme kararı ile iptal edildi.

İzmir'de taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal, System.String[]
İzmir'de taksiler için getirilen yıl sonuna kadar kamera sistemi takma zorunluluğu, yapılan itiraz neticesinde mahkeme kararı ile iptal edildi.
İzmir'de yaşayan bir taksici, taşıma hizmeti veren araçlara iç ve dış kamera takılmasının zorunluluk haline getirilmesine ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının, "taksilerin bireysel taşıma hizmeti verdiği, toplu taşıma aracı olmadığı, araç içine kamera takılmasının özel hayatlara müdahale anlamına geleceği" gerekçeleriyle iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesine dava açtı.
Başvuruyu inceleyen İzmir 2. İdare Mahkemesi, davacının itirazını haklı buldu ve İzmir UKOME kararının iptaline karar verdi.
Mahkeme kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Taksi araçlarına konulacak ses ve görüntü kaydı alan kamera sistemlerinin taşıma hizmeti veren ve alan kişilerin özel hayatlarına müdahale içerdiği, bu müdahale suç ve terör olaylarını engellemek ve takip edip araştırmak için olsa da bu müdahale ancak Anayasanın 13. maddesindeki şartları sağlayacak bir kanun hükmü ile yapılabilir. UKOME'nin asayişin ve adli olayların araştırılması için toplu taşıma sistemini dizayn etmek gibi bir yükümlüğü ve yetkisi bulunmamaktadır.
Bakanlık yazısı ile amaç ne olursa olsun böyle bir yetki yaratılmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, mevcut durumda davalı idarenin yetkilendirilmediği bir konuda temel anayasal hakkı ihlal edecek şekilde düzenleme yapmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır."
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:17 Kaynak: AA
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