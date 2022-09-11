İZMİR'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI KAĞIT TOPLAYICISI ÖLDÜ - Son Dakika
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İZMİR'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI KAĞIT TOPLAYICISI ÖLDÜ

11.09.2022 06:25
İZMİR'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI KAĞIT TOPLAYICISI ÖLDÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde, taksi önce kağıt toplayıcısına ardından arkasındaki park halindeki otomobile çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, taksi önce kağıt toplayıcısına ardından arkasındaki park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş (67) olay yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü D.B (30) yaralandı.

Kaza, saat 03.35 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre D.B.' nin idaresindeki 35 T 6814 plakalı taksi, Konak'tan Basmahane istikametine giderken, önce yol kenarında duran kağıt toplayıcısına ardından hemen arkasındaki park halinde olan 42 CVT 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt toplayıcısı Durmuş metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Durmuş' un olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralı olarak ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Durmuş' un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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