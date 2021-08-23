Son dakika! Taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Umıt A. ve Engin B'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Yolcu konumundaki Kazakistan uyruklu Umıt A. (27) yaralandı, Dınara Utegenova (31) ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Çeşme otoyolu Balçova viyadüğü yakınlarında seyir halinde olan Engin B. (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi, önünde seyreden Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı tırın dorse kısmına çarptı.

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