Ehliyetsiz taksi sürücüsü denetime takıldı - Son Dakika

Ehliyetsiz taksi sürücüsü denetime takıldı
02.05.2021 16:51
İZMİR'in Konak ilçesinde, asayiş ekipleri, trafik polisleri ve trafik zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde ehliyetsiz bir taksi şoförüne 2 bin 700 lira para cezası kesildi.
İZMİR'in Konak ilçesinde, asayiş ekipleri, trafik polisleri ve trafik zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde ehliyetsiz bir taksi şoförüne 2 bin 700 lira para cezası kesildi.
Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen 29 Nisan Perşembe günü başlayan 'tam kapanma' denetimleri devam ediyor. Denetim noktalarından biri de ilçeye bağlı Alsancak semti oldu. Tren garı önündeki Sait Altınordu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetime İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından yapılan uygulamada ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşların çalışma izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde durdurulan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir taksi şoförüne 2 bin 700 TL para cezası kesildi.
- İzmir
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