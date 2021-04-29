İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması

İZMİR - İzmir'de Buca Belediyesi çalışanları, tam kapanma nedeniyle kutlanamayacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kapanma öncesi coşkuyla kutladı. Belediye hizmet binası önünde halaylarla, sloganlarla 1 Mayıs coşkusunu sosyal mesafe gözeterek yaşayan çalışanlar, sağlık çalışanları başta olmak üzere korona virüsü emekçilerine alkışlarla selam gönderdi.

Buca Belediyesinde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel İş Sendikası 5'Nolu Şube işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında hizmet binası önünde buluştu. Buca Belediyesinin emekçileri, tam kapanma öncesi coşkulu erken kutlama yaptı.

1 Mayıs coşkusunu yasaklar nedeniyle alanlara taşıyan işçiler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak halaylarla, türkülerle emeğin bayramını kutladı. Belediye önünde, "Gücümüz birliğimizden gelir" pankartı açıldı. Alanda 1 Mayıs ile ilgili sloganlar atılırken, sloganların ardından belediye emekçileri ve belediye yöneticileri mesafeyle 1 Mayıs halayı çekti.

Alanda sağlık çalışanları başta olmak üzere korona virüsü emekçilerine alkışlarla selam gönderildi.