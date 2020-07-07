İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, tankere yönelik düzenlenen operasyonda, 276 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece, Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarındaki tankerde kaçak göçmenler olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi, ortak operasyon yaptı. Tankeri kontrol eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen ile geçişi organize eden 8 organizatörü yakaladı. 284 kişi, tekneyle birlikte kıyıya getirildi. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürerken, organizatörlük yapan şüphelilerin ise sorgulandığı öğrenildi.