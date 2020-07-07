İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (2) - Son Dakika

UYRUKLARI BELLİ OLDU

İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarındaki tankerde yakalanan 276 kaçak göçmenin Afganistan, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenlerden 171'inin erkek, 46'sının kadın ve 59'unun çocuk olduğu belirtildi.Davut CAN/İZMİR,