İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (2) - Son Dakika

İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (2)
UYRUKLARI BELLİ OLDUİzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarındaki tankerde yakalanan 276 kaçak göçmenin Afganistan, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:30 Kaynak: DHA
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