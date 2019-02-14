İzmir'de Tanzim Satış Noktalarının Kurulması Çağrısı
1 saat önce
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanzim satış noktaları açmaması halinde farklı çözümler üreteceklerini ifade etti.
AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül
, İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin tanzim satış noktaları açmaması halinde farklı çözümler üreteceklerini ifade etti.
Şengül, yaptığı açıklamada, ucuz sebze ve meyveye ulaşmanın İzmir'de yaşayanların da hakkı olduğunu belirtti.
Tanzim satış noktalarının kurulması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'na çağrıda bulunduğunu dile getiren Şengül, şunları kaydetti:
"Eğer Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir talebi olursa Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla bunu karşılamaya hazırız. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla ilgili kendilerinden yanıt bekliyoruz. Siyaset
bir kenara bırakılarak İzmir halkının beklentisine göre hareket edilmeli. Eğer büyükşehir bunu yapmayacaksa, biz de farklı çözüm yolları üreteceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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