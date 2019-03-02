Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tapuda Rüşvet Operasyonu

İzmir'de Tapuda Rüşvet Operasyonu

10 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesindeki rüşvet operasyonunda tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

İzmir'de Tapuda Rüşvet Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesindeki rüşvet operasyonunda tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Menemen Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlattığı çalışmada Tapu Müdürü Aydın D, 6 memur ile takipçi ve emlakçıların da aralarında olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden tapu müdürü Aydın D'nin de bulunduğu 16 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:30 Kaynak: AA

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