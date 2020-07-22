İzmir'de tarihe saygısızlık: Kadifekale'nin surları yazı tahtasına döndü - Son Dakika

İZMİR'in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale'nin surlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılan yazılar, vatandaşların tepkisini topladı. Surların taş duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar tarihe zarar veririken, görüntü kirliliğine de neden oldu.

İzmir manzarasının en güzel seyredildiği yerlerden biri, Pagos dağı eteklerinde M.Ö. 334 yılında Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteği ile yapılan Kadifekale'nin taş duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar tarihi surlarda tahribat yarattı. Yazılan yazıların yanı sıra, yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı da gözlemlendi. Surların son halini gören çevre sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Yazılar tarihi yapıya zarar verirken, görüntü kirliliğine de neden oldu. Surlara sprey boya ile verilen tahribata kalenin hemen hemen her bölümünde rastlanıyor.