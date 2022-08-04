İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika
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İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu

04.08.2022 10:41
İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu

İzmir'de, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü oluşturuldu.

İzmir'de, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan müdürlük arkeoloji, etnografya, resim ve heykel alanında müzecilik faaliyetleri, kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına doğrudan bağlı taşra kuruluşu olan Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğüne, 3 müdür yardımcısı, bir müdür olmak üzere 4 kadro ihdas edildi.

Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlarla diğer özlük haklar bakımından "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü"ne denk kılındı.

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Kaynak: AA

Alsancak, İzmir, Tekel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika
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