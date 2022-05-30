İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

30.05.2022 23:06
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki boş olan tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

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YORUMLAR
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Geçen yıl yanan tarihi binada yine yangın çıktı Geçen yıl yanan tarihi binada yine yangın çıktı
Kaynak: AA

İtfaiye, Yangın, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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