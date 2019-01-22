Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Bizans ve eski İslam devletlerine ait birçok tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Bizans ve eski İslam devletlerine ait birçok tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A. (42) isimli vatandaşın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi doğrultusunda harekete geçti. Şüpheli takibe alınırken, tarihi eserleri yurt dışından gelenlere satmaya çalışan S.A.'yı Gaziemir'de yakaladı. S.A.'nın adresinde ve üstünde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 66 gümüş sikke, 18 bronz sikke, 1 pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak obje, 1 pirinçten yapılmış İsa heykelinin olduğu haç şeklinde obje, 1 pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 bronzdan yapılmış silindir şeklinde işlenmiş obje, 1 pirinçten yapılmış baş kısmında insan figürü olan obje olmak üzere 89 tarihi eser bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa
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