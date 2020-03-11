İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

12 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet mermer heykel ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet mermer heykel ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum Mahallesi'nde N.K. isimli şahsın 34 YL 8110 plakalı araç ile tarihi eser taşıyarak satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu şüpheli aracı adreste durdurdu. Araçta yapılan aramada boyları 10 ila 15 santimetre arasında değişen 9 adet mermer heykel, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli N.K. ile araçta bulunan N.Ç. ve R.M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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