İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, izinsiz kazıyla çıkarılan Roma dönemine ait sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, izinsiz kazıyla çıkarılan Roma
dönemine ait sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdağ Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılarak çıkarılan tarihi eserlerin satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Roma dönemine ait 41 parça sikke ve yüzüğün sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kurulan bağlantıyla 60 bin lira karşılığı satılacağını tespit eden ekipler, satışın gerçekleşeceği akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.
Operasyonda M.S, O.A. ve E.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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