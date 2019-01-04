Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, izinsiz kazıyla çıkarılan Roma dönemine ait sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, izinsiz kazıyla çıkarılan Roma dönemine ait sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdağ Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılarak çıkarılan tarihi eserlerin satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Roma dönemine ait 41 parça sikke ve yüzüğün sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kurulan bağlantıyla 60 bin lira karşılığı satılacağını tespit eden ekipler, satışın gerçekleşeceği akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.

Operasyonda M.S, O.A. ve E.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Ödemiş, Roma, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri, Üç Boyutlu Yazıcıyla Giysi Üretti

Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:29:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]