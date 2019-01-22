Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 84 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 84 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A (42) adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi bir süre takip eden polis ekipleri, tarihi eserleri yurt dışından gelen alıcılara satmaya çalışan S.A'yı Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlının adresinde ve üst aramasında Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 66 gümüş sikke, 18 bronz sikke, 1 pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak obje, 1 pirinçten yapılmış İsa heykelinin olduğu haç şeklinde obje, 1 pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 bronzdan yapılmış silindir şeklinde işlenmiş obje, 1 pirinçten yapılmış baş kısmında insan figürü olan obje olmak üzere 89 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:49 Kaynak: AA

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