Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.'nın (42) tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. S.A.'nın evine operasyon düzenleyen ekipler Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 66 gümüş sikke, 18 bronz sikke, 1 pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak obje, 1 pirinçten yapılmış, üzerinde İsa heykelciği olan haç, 1 pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 bronzdan yapılmış silindir şeklinde işlenmiş obje, 1 pirinçten yapılmış ve baş kısmında insan figürü olan obje ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A.'ya işlem yapılırken, emniyetten yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadelemiz en üst düzeyde sürecektir" denildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

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