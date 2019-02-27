Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Roma dönemine ait 193 sikke, 2 yüzük ve 4 mühür ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Roma dönemine ait 193 sikke, 2 yüzük ve 4 mühür ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'te O.K'nin izinsiz kazı yaparak çıkardığı tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, araçtaki aramada, Roma dönemine ait 193 sikke, 2 yüzük, 2 mühür, sap kısmı olmayan 2 mühür ile arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirdi.

Şüpheli O.K'nin evindeki aramalarda ise ayna çerçevesi ve buna ait olduğu değerlendirilen halka bulundu.

Zanlı gözaltına alındı, kullandığı otomobile el konularak yediemin deposuna teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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